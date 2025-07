Odissea | La mitologia greca nel poster del film di Nolan

Universal Pictures svela il primo poster di "Odissea", il nuovo epico film di Christopher Nolan che trasporta lo spettatore nel cuore della mitologia greca. Dopo il leak di un teaser trailer, l’immagine ufficiale cattura l’essenza dell’avventura e del mistero, accompagnata da una tagline intrigante che invita a scoprire un mondo di miti e leggende rivisitati in chiave moderna. Questa fusione tra antico e contemporaneo promette di affascinare e sorprendere il pubblico, segnando un’altra grande sfida per il regista britannico.

Universal Pictures ha condiviso in rete il primo poster di Odissea (The Odyssey), il nuovo epico film di Christopher Nolan. Il poster di Odissea arriva sulle nostre pagine dopo che in mattinata è trapelato – solo per alcune ore – una versione non ufficiale del primo epico teaser trailer che, tra l'altrom sarà diffuso nelle sale in occasione dell'uscita di Jurassic World: La Rinascita. L'artwork omaggia la mitologia greca, con una tagline che recita: " Sfida gli Dei ". Un film di Christopher Nolan. Girato interamente con videocamere IMAX. Dal 16 luglio al cinema. #OdisseaIlFilm pic.twitter.comsg4Ok2JPhm — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) July 2, 2025