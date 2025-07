Dazi al 20% Donald Trump annuncia l’accordo e fa pace con il Vietnam

In un clima di tensione crescente con i dazi al 20%, Donald Trump sorprende il mondo annunciando un nuovo accordo con il Vietnam, portando speranza di stabilità e pace commerciale. Mentre il "Liberation Day" si avvicina, le trattative con l’amministrazione americana si fanno sempre più intense. Oggi, il Presidente ha scritto su Truth: « È per me un grande onore annunciare ...», lasciando intravedere una svolta decisiva nelle sue politiche internazionali.

Il giorno dell'entrata in vigore dei dazi imposti nel " Liberation day " si fa sempre più vicina, mentre il tempo per trovare un accordo con l'amministrazione americana si assottiglia. Oggi, però, Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo con un altro Paese asiatico, dopo quello raggiunto con Il Regno Unito e la tregua siglata con la Cina. Sul suo social network Truth il Presidente americano ha scritto: « È per me un grande onore annunciare che ho appena concluso un accordo commerciale con la Repubblica Socialista del Vietnam dopo aver parlato con To Lam, lo stimato Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam».

