Tommaso Foti risponde al fuoco | Mai detto spopolamento irreversibile una calunnia

Tommaso Foti risponde al fuoco. "Non ho mai pronunciato la frase ‘spopolamento irreversibile’: è una calunnia. Chi non è in grado di leggere il Piano, farebbe meglio a leggerlo davvero. È stato approvato all’unanimità, non dal governo, ma da una cabina di regia composta da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane". Così il ministro per gli Affari europei a margine del convegno Anci che si è tenuto all'Aquila, dal titolo "I comuni e la sfida del governo di area vasta". "Nel Piano quella frase non esiste - riprende Foti -. Si fa riferimento a due studi: uno del Censis e uno del Cnel. Lo studioso del Cnel - nominato tra l’altro dal Presidente della Repubblica - ha elaborato quella tesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it