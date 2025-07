Frattesi interesse Atletico Madrid non di ora! Mini retroscena – Sky

Da settimane, il nome di Davide Frattesi circola con insistenza tra le fila dell'Atletico Madrid, alimentando una frizzante rete di rumor e retroscena. Nonostante l’attuale infortunio, il centrocampista di Fidene continua a essere al centro di discussioni di mercato, con l’interesse spagnolo che si fa sempre più concreto. La vera domanda ora è: quale sarà il suo prossimo passo? Resta da scoprire se questa pista aprirà nuove strade per il futuro del talentuoso nazionale.

Frattesi e l’interesse dell’Atletico Madrid. In realtà , l’Inter ha ravvisato le prime sirene spagnole alcune settimane fa. Le ultime sul centrocampista di Fidene. Al momento, il nazionale è infortunato. INTERESSE PRIMA DEL MONDIALE – Davide Frattesi è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma come riferisce Luca Marchetti in collegamento da Ostia per Sky Sport 24, l’interesse non è nuovo. Anzi. L’Inter, infatti, aveva ricevuto una prima richiesta di trattativa dagli spagnoli prima dell’inizio del Mondiale per Club, quando la Fifa ha aperto una prima finestra dall’1 al 10 giugno per assecondare proprio le squadre partecipanti al torneo americano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi, interesse Atletico Madrid non di ora! Mini retroscena – Sky

Calciomercato Inter, il Napoli insidia i nerazzurri anche nel settore degli acquisti: da Beukema a Bonny, senza dimenticare l'interesse per Frattesi

