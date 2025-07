Napoli due famiglie autorizzano espianto degli organi di congiunti Un gesto che salverà molte vite

In un gesto di straordinario altruismo, due famiglie di Napoli hanno deciso di donare gli organi dei loro congiunti, offrendo così una speranza di vita a molte persone in attesa di trapianto. Questa scelta di generosità rappresenta un esempio luminoso di solidarietà e umanità, dimostrando come il dolore possa trasformarsi in un messaggio di speranza. Continua a leggere per scoprire come questo atto può fare la differenza.

Lo splendido gesto di altruismo e solidarietà di due famiglie, che hanno deciso di donare gli organi dei propri congiunti scomparsi nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

