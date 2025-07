Delitto di Garlasco consulenti della famiglia Poggi | L' impronta 33 non è di Sempio

Nuovi sviluppi scuotono il caso di Garlasco: i consulenti della famiglia Poggi hanno analizzato la traccia palmare 33, attribuita inizialmente ad Andrea Sempio, e hanno stabilito la sua estraneità alla scena del delitto. Questa scoperta apre nuovi scenari sulle indagini e mette in discussione le evidenze precedenti. Gli avvocati dei familiari sono ora pronti a chiedere approfondimenti e a rivalutare le piste investigative, nel tentativo di fare giustizia e portare alla luce la verità.

Continuano ad emergere novità nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La famiglia Poggi ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le analisi hanno stabilito la "estraneità dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attribuibilità della stessa a Sempio". Da qui i legali dei familiari, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio su questa impronta. Istanza che, però, è stata "rigettata" dai pm, come si legge in una nota degli avvocati della famiglia di Chiara. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, consulenti della famiglia Poggi: "L'impronta 33 non è di Sempio"

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

