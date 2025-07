Allerta meteo in Toscana e in Lombardia Rinviato il Palo di Siena a Milano rischio esondazioni

Allerta meteo in Toscana e Lombardia: il rischio di piogge torrenziali e temporali si fa sentire, con rischi di esondazioni e disagi in alcune zone. L'epicentro degli eventi è in evoluzione, costringendo anche il rinvio del tradizionale Palio di Siena a Milano. La prudenza resta d’obbligo: monitoriamo attentamente le previsioni e adottiamo le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Torna il rischio temporali in alcune zone del centro e del nord Italia. A dichiararlo è il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia con un’allerta meteo gialla a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 6 di domani. Anche in Toscana la situazione è critica. Codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 22 di stasera. La situazione a Milano. Nonostante la cittĂ sia ancora bollino rosso per il caldo, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per temporali a partire dal pomeriggio di mercoledì 2 luglio fino a domani mattina. 🔗 Leggi su Open.online

