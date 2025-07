Tracce di sangue nell'urina del gatto | di che colore dovrebbe essere e quando preoccuparsi

Le tracce di sangue nell’urina del gatto sono segnali di allarme che non devono essere sottovalutati. Un colore rosa o rosso indica possibili problemi come infezioni o calcoli, e richiede un intervento immediato. Conoscere i segnali giusti può fare la differenza tra una cura tempestiva e complicanze più serie. Scopriamo insieme quando e perché è fondamentale rivolgersi al veterinario senza esitazioni.

L’urina del gatto dovrebbe essere giallo paglierino e limpida. Se diventa rosa o rossa potrebbe esserci sangue dovuto a infezioni, calcoli o altri problemi del tratto urinario. È importante consultare subito il veterinario e non affidarsi a diagnosi fai-da-te. 🔗 Leggi su Fanpage.it

