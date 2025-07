Castiglioni città d’acqua… senz’acqua | la piscina comunale è l’unico acquapark immaginario della Valdichiana

In un'estate che brucia, mentre il resto d’Italia si tuffa in piscine affollate, Castiglioni sorprende con la sua peculiare tradizione: l’arte del ritardo istituzionale. La piscina comunale, simbolo di ricordi e sogni acquatici, rimane ancora chiusa, trasformando il caldo in un’occasione mancata. Un paradosso che rende questa comunità unica nel suo genere, dove l’attesa diventa una forma d’arte e un patrimonio immateriale da preservare.

Luglio rovente, vasca assente. Mentre in tutta Italia si cercano piscine per scappare dalla morsa del caldo, a Castiglioni si coltiva una rara eccellenza: l'arte del ritardo istituzionale elevato a patrimonio immateriale dell'umanità. La piscina comunale, gioiello di cloro e speranze, è ancora chiusa. Sì, proprio quella. Quella dove intere generazioni hanno imparato a nuotare, flirtare e, diciamolo, a ingoiare litrate d'acqua non sempre potabile. Ma oggi nemmeno quello. Nemmeno un'onda, nemmeno una goccia. Silenzio tombale, e non solo nella vasca. Il Comune aveva promesso un tuffo per la seconda quindicina di giugno.

Piscina: "Nessun si è fatto avanti per gestirla". Botta e risposta tra Comune e opposizione - Botta e risposta dall'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino e il gruppo di opposizione Rinascimento Castiglionese ... Da arezzonotizie.it

Piscina e attività estive, critiche della minoranza - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Segnala teletruria.it