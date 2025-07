Calhanoglu contatti con Marotta | nuove indiscrezioni dalla Turchia!

L’affascinante intreccio tra Hakan Calhanoglu e l’Inter si arricchisce di nuovi capitoli, con indiscrezioni dalla Turchia che accendono i riflettori sul possibile trasferimento al Galatasaray. Dopo il passo richiesto da Giuseppe Marotta, le voci si intensificano, alimentando l’attesa dei tifosi e degli addetti ai lavori. La soap estiva entra nel vivo: scopriamo insieme come si evolverà questa intrigante trattativa.

Hakan Calhanoglu compie il famoso passo richiesto da Giuseppe Marotta. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni su dei contatti tra il centrocampista turco e il Presidente dell’Inter. L’argomento è uno solo: il passaggio al Galatasaray. NUOVO PASSO – Quella in corso tra Hakan Calhanoglu e l’Inter sembra avere tutte le carte in regola per diventare la nuova telenovela dell’estate. Ogni giorno nuovi dettagli e indiscrezioni si aggiungo al quadro di mercato, già particolarmente complesso dopo l’inizio delle avance del Galatasaray. All’indomani della replica del turco, alle dichiarazioni forti avanzate da capitan Lautaro Martinez, arriva un nuovo passo verso quella che sembra una vera e propria rottura con l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, contatti con Marotta: nuove indiscrezioni dalla Turchia!

