Emergenze e blackout la Cisl | Con più personale si sarebbero evitati tanti disagi

Dopo il blackout del primo luglio, la Cisl denuncia come molte criticità si sarebbero potute evitare con un personale più adeguato. La ricostruzione dell’emergenza evidenzia l’eccellente professionalità dei tecnici intervenuti, ma anche l’urgenza di affrontare le ormai insostenibili carenze di organico. È tempo di intervenire per garantire servizi più affidabili e resilienti, perché nessuno dovrebbe rimanere troppo a lungo nell’ombra delle emergenze.

