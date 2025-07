Visite mediche David Juve finalmente ci siamo! Stabilito il giorno in cui David arriverà a Torino per sottoporsi a tutti i controlli Attesa spasmodica per i tifosi bianconeri!

Finalmente ci siamo: l’attesa dei tifosi bianconeri sta per terminare. Domani, a Torino, Jonathan David sosterrà le visite mediche che lo ufficializzeranno come nuovo rinforzo della Juventus. Dopo settimane di rumors e speculazioni, il giovane attaccante canadese sta per unirsi alla famiglia bianconera, pronto a scrivere nuove pagine. La città e i tifosi sono in trepidante attesa: l’avventura di David con la Juve sta per cominciare!

Visite mediche David Juve: l'attaccante canadese è pronto a diventare un nuovo rinforzo previ controlli medici che sono stati stabiliti per quel giorno!. La Juventus è pronta ad accogliere Jonathan David e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il trasferimento del giovane attaccante del Lille si avvicina sempre di più. David è atteso per le visite mediche con la Juve nella giornata di venerdì. Poi sarà chiamato a firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club bianconero. Il giocatore canadese, uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo, rappresenta un colpo importante per il reparto offensivo della squadra di Igor Tudor.

