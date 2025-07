Calderone | protocollo caldo risposta importante a momento eccezionale

In un momento eccezionale per il mondo del lavoro, il Protocollo Caldo siglato al Ministero del Lavoro rappresenta una risposta concreta e di grande importanza per lavoratori e imprese. La ministra Marina Calderone sottolinea come prioritaria sia la tutela della salute e della sicurezza, specialmente per le attività svolte all'aperto. Questa iniziativa dimostra un impegno forte per affrontare le sfide attuali e garantire condizioni di lavoro più sicure e sostenibili per tutti.

Roma, 2 lug. (askanews) - "Con la sottoscrizione del protocollo caldo al ministero del Lavoro, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese in un momento certamente eccezionale", ha detto la ministro del Lavoro, Marina Calderone. "Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare quelle che devono necessariamente essere svolte all'aperto", ha aggiunto. Calderone ha dichiarato che si tratta di "un protocollo che potrà aprirsi a ulteriori adesioni, ulteriori condivisioni, che promuove le buone pratiche al fine di scongiurare gli infortuni, come eventi e condizioni di malessere connessi a questo clima estremo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Calderone: protocollo caldo risposta importante a momento eccezionale

Caldo, firmato il protocollo. Calderone: 'Risposta importante a lavoratori e imprese'

