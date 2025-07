Torino il Tar boccia la stanza delle associazioni anti-aborto | Non rispetta le condizioni della 194

Il settore sanitario torinese si trova di fronte a una decisione storica: il Tar del Piemonte ha infatti bocciato la stanza delle associazioni anti-aborto presso l’Ospedale Sant’Anna, ritenendo che questa non rispetti le condizioni previste dalla legge 194. La sentenza mette in discussione il coinvolgimento di gruppi pro-vita nelle strutture pubbliche, segnando un importante passo verso il rispetto dei diritti e delle normative vigenti. La questione ora apre un dibattito cruciale sulla collocazione e il ruolo delle associazioni in ambito sanitario.

La stanza delle associazioni anti-abortiste all’ Ospedale Sant’Anna di Torino non può rimanere aperta. Il Tar del Piemonte ha annullato la convenzione stipulata il 28 luglio 2023 dall’Aziende ospedaliera “Città della Salute e della Scienza” con il Centro di aiuto alla vita, il Movimento per la vita e con la supervisione di FederviPA, che raggruppa associazioni e movimenti pro-vita di Piemonte e Valle d’Aosta. Lo hanno stabilito i giudici con la sentenza depositata oggi, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione femminista “Se non ora quando?” e dalla Cgil. “Esprimiamo soddisfazione per la decisione presa dai giudici amministrativi, che hanno ritenuto valide le ragioni che ci hanno portato ad opporci al progetto anti-abortista della Regione Piemonte”, hanno dichiarato Elena Ferro, segretaria della Cgil Torino, Anna Poggio, segretaria della Cgil Piemonte e Laura Onofri, presidente dell’associazione “Se non ora quando? Torino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torino, il Tar boccia la stanza delle associazioni anti-aborto: “Non rispetta le condizioni della 194”

