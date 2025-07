Abbatte un bosco di 5mila metri quadri per realizzare una vigna | imprenditore 40enne denunciato

Un'azione controversa rischia di mettere in discussione il delicato equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. Un imprenditore di 40 anni di Grumello del Monte ha abbattuto un bosco di 5.000 metri quadrati per creare una vigna, ma senza le autorizzazioni necessarie. La vicenda solleva importanti questioni sulla sostenibilitĂ e il rispetto delle normative ambientali. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda intricata.

I carabinieri forestali hanno denunciato un 40enne di Grumello del Monte (Bergamo) per aver abbattuto 5mila metri quadrati di bosco. L'imprenditore intendeva impiantarci una vite, ma secondo i militari non aveva i permessi per farlo e non li avrebbe potuti comunque avere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il bosco era sotto tutela e non era possibile realizzare nessun tipo di intervento Ha un'azienda agricola e voleva espanderla, magari usando terreno di sua proprietà su cui impiantare una vigna.