Caldo ai rider bonus se lavorano a temperature estreme | Oltre i 40gradi si guadagna l’8% in più

Con l'arrivo dell'estate e le temperature che sfiorano i 40 gradi, i rider italiani si preparano a una sfida calda e impegnativa. Per garantire loro un supporto concreto, il Piemonte di Alberto Cirio ha introdotto bonus speciali, offrendo l'8% in più di guadagno per chi lavora sotto il sole. Una misura innovativa che testimonia come l'attenzione alle condizioni lavorative possa fare davvero la differenza, anche nei giorni più torridi.

Tra i primi ad attivarsi per far fronte a questa emergenza lavorativa c'è il Piemonte di Alberto Cirio, che ha allargato ai rider le misure previste dall'ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo, ai rider bonus se lavorano a temperature estreme: “Oltre i 40gradi si guadagna l’8% in più”

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. La Cgil: Incentivo pericoloso

Glovo propone bonus ai rider che lavorano col caldo: scontro con la Cgil - Glovo ha proposto e introdotto dei bonus economici in favore dei lavoratori che lavoreranno nonostante l’aumento delle temperature. Da msn.com

L'allarme della Cgil: ai rider di Glovo più soldi se lavorano col caldo - I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi. ansa.it scrive