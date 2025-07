Com’è profondo il mare al Teatro Tor Bella Monaca il 4 luglio

Il 4 luglio, il Teatro Tor Bella Monaca si trasformerà in un crocevia tra realtà e immaginazione, quando Edoardo Prati ci guiderà in un viaggio emozionante tra storie di mare e sogni. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il potere antico del narrare, dove ogni racconto diventa un viaggio di scoperta interiore, invitandoci a immergerci nelle profondità dell'anima e delle emozioni. Non mancate a questa serata unica, un tuffo nell'essenza più vera del teatro.

Edoardo Prati riscopre il potere antico e affascinante del 'narrare storie', storie di mare, di sogni, dove il viaggio diventa occasione di scoperta di sé. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Com’è profondo il mare al Teatro Tor Bella Monaca il 4 luglio

SAVA' Produzioni Creative. . Il tour di Come è profondo il mare di @edoardoprati_ è appena iniziato! I prossimi appuntamenti: 4 luglio – Roma | Arena Estate, Tor Bella Monaca Teatro Festival 7 luglio – Milano | Teatro Franco Parenti, @bagnimisteriosi 9 lugl Vai su Facebook

