LIVE Paolini-Rakhimova 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | la russa serve per restare nel set

Il match tra Paolini e Rakhimova a Wimbledon 2025 è in pieno svolgimento, con colpi intensi e momenti di suspense che tengono il pubblico con il fiato sospeso. La tensione cresce mentre la russa serve per mantenere il set, un duello avvincente tra talento e determinazione. Restate con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un colpo di questa sfida mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Regalo di Rakhimova, che gioca una palla corta che diviene un assist per l’avversaria. 15-15 Non passa il rovescio lungolinea di Paolini 0-15 Sesto doppio fallo della numero 80 WTA. 4-5 Controbreak Rakhimova. Accelerazione imrpovvisa con il dritto lungolinea della russa, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set. 30-40 Palla del controbreak Rakhimova. Non passa il rovescio dal centro della toscana. 30-30 Prima esterna vincente provvidenziale dell’italiana. 15-30 Ancora un errore gratuito con il dritto da parte di Jasmine. 15-15 Servizio, rovescio incrociato e gran volèe di rovescio di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova 5-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la russa serve per restare nel set

