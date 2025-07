La yorkshire Caly in fuga in autostrada dopo l’incidente Francesco la cerca anche con i droni | Voglio sapere cosa le è successo

Una notte di panico e speranza: Caly, la piccola yorkshire di 4 anni, è scappata in autostrada dopo un incidente tra Binasco e Assago, facendo perdere le sue tracce. Francesco e la sua ragazza sono ormai disperati, coinvolgendo anche droni nelle ricerche per ritrovarla. La loro storia toccante ci ricorda quanto l’amore per un animale possa spingere a tutto. Ma cosa è successo realmente a Caly?

Assago (Milano) – "Aiutateci a ritrovare la nostra Caly ". Una coppia di fidanzati, Francesco Vangeli e la sua ragazza, sta disperatamente cercando una piccola yorkshire di 4 anni. La cagnolina, Caly per l'appunto, è scappata sabato notte sull'' Autostrada dei Giovi A7 tra Binasco e Assago dopo un incidente stradale. La vettura su cui il giovane e la fidanzata si trovavano insieme alla quattrozampe si è ribaltata: gli occupanti se la sono cavata con poche escoriazioni. Poi la terribile scoperta. La piccola Caly, terrorizzata è fuggita lungo l'autostrada, forse nei campi circostanti. Da sabato il proprietario della cagnolina, Francesco Vangeli di 27 anni, i suoi amici e un gruppo di volontari stanno perlustrando senza sosta, anche con droni, tutta la zona.

