Braglia boccia Ricci al Milan | Troppo acerbo e costoso è un colpo di Cairo

Simone Braglia, ex portiere e noto opinionista, si è espresso con fermezza sui recenti acquisti del Milan, bocciando Ricci come troppo acerbo e costoso. Una valutazione che mette in luce le sfide di mercato dei rossoneri, tra investimenti e giovani promesse ancora da consolidare. La questione si fa calda: il Milan ha davvero fatto la scelta giusta?

Simone Braglia, ex portiere e ora opinionista, è stato protagonista ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato dell'arrivo di Ricci al Milan.

