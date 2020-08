L’Arabia Saudita vuole costruire un’arma nucleare? (Di domenica 9 agosto 2020) È un'ipotesi su cui si dibatte da anni e che è al centro di documenti dell'intelligence statunitense circolati nelle ultime settimane, anche per il coinvolgimento della Cina Leggi su ilpost

AnaFloraCastro1 : Il Libano se lo stanno mangiando Israele e Arabia Saudita con l'appoggio di tutti i massmedia occidentali. - Ninamimi85 : Nel frattempo l'Arabia Saudita continua a fare stragi in Yemen - ludosv : Un ex-ministro della difesa israeliano, Bogie Ya'alon, ha detto in un'intervista a un giornale dell'Arabia Saudita… - ludosv : Un ex-ministro della difesa israeliano, Bogie Ya'alon, ha detto in un'intervista a un giornale dell'Arabia Saudita… - EugenioMazzotti : Xavi ha un anno meno di Pirlo e allena in Arabia Saudita da questa stagione. La si puó chiamare esperienza allenare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arabia Saudita Juan Carlos travolto dagli scandali: “Lascio la Spagna”. E Sánchez ringrazia Rep