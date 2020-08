Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Non sarà facile, giocano ad alto livello da tempo” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non sarà facile: l’Inter non ha solo buone individualtià, è una buona squadra. Molti hanno grande esperienza e giocano ad alto livello da tempo“. L’allenatore del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, presenta così la sfida contro l’Inter di domani sera, valida per i quarti di finale di Europa League. “Abbiamo anche noi una buona squadra, ma non possiamo permetterci di fare troppi errori. Altrimenti sarà difficile – l’avvertimento del tecnico dei tedeschi -. Non abbiamo paura di loro, rispettiamo ogni nostro avversario”. Negli ottavi il Bayer ha eliminato i Rangers di Glasgow allenati da Steven Gerrard (3-1 all’andata e 1-0 al ... Leggi su sportface

