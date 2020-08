Gravina: «Nuovo Dpcm primo passo per la ripartenza del calcio» (Di domenica 9 agosto 2020) Gabriele Gravina ha commentato l’approvazione del Nuovo Dpcm: le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato ai microfoni dell’Ansa ha parlato del Nuovo Dpcm. «L’approvazione del Nuovo Dpcm rappresenta un passo importante verso l’auspicata partenza della nuova stagione agonistica di tutto il calcio italiano. Il prezioso lavoro svolto nelle ultime settimane in sinergia con il dipartimento sport e col ministro Spadafora. Ringrazio quest’ultimo che ha trasformato in norma diverse richieste della Figc: a cominciare dalla procedura sanitaria che consentirà per prima alla Bosnia di venire a giocare nel nostro Paese, senza dimenticare ... Leggi su calcionews24

violanews : Gravina applaude il nuovo Dpcm: 'Un passo importante verso la completa ripresa del calcio' - - peterkama : Nuovo Dpcm, Gravina soddisfatto: 'Primo passo per ripartire tutti' - sportli26181512 : Dpcm: Gravina soddisfatto 'Primo passo per ripartire tutti': (ANSA) - ROMA, 08 AGO - 'L'approvazione del nuovo DPCM… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'approvazione del nuovo DPCM rappresenta un passo importante verso l'auspicata partenza della nuova s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'approvazione del nuovo DPCM rappresenta un passo importante verso l'auspicata partenza della nuova s… -