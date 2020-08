Giro di Polonia 2020, trionfa Evenepoel. La classifica generale finale (Di domenica 9 agosto 2020) E' il giovane fenomeno Remco Evenepoel ad aggiudicarsi il Giro di Polonia 2020 , funestato dal grave incidente occorso al compagno di squadra Fabio Jakobsen nella prima tappa. Il belga dedica proprio ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Giro Polonia Giro Polonia, arriva la benedizione di Papa Francesco per i corridori Corriere dello Sport Giro di Polonia 2020: Davide Ballerini conquista in volata l’ultima tappa! Evenepoel festeggia nella generale

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) trionfa a Cracovia, nell’ultima tappa del Giro di Polonia 2020, superando, nello sprint di gruppo, nientemeno che Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). E’ grande ...

Bologna, 9 agosto 2020 - E' il giovane fenomeno Remco Evenepoel ad aggiudicarsi il Giro di Polonia 2020, funestato dal grave incidente occorso al compagno di squadra Fabio Jakobsen nella prima tappa.

