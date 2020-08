Sparatoria a San Giorgio, coinvolte quattro persone: indagano i carabinieri (Di sabato 8 agosto 2020) Una Sparatoria si è verificata intorno alle 19 e 30 di questo pomeriggio a San Giorgio. Le pallottole avrebbero raggiunto mortalmente almeno una persona, come confermato in via preliminare dai ... Leggi su cataniatoday

Sparatoria intorno alle 20.30 lungo viale Grimaldi, nella periferia di Catania. Il bilancio è di un morto e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Due delle persone coinvolte pare viaggiassero ...

Si torna a sparare a Catania. Agguatino in stile mafioso a Sangiorgio. Secondo le prime sommarie informazioni vi sarebbe stata una raffica di colpi di pistola. La dinamica è in corso di ricostruzione.

