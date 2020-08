Siamo sicuri che sia solo colpa di Sarri? (Di sabato 8 agosto 2020) Siamo sicuri che sia colpa di Sarri? Un mercato fatto prima del suo ingaggio. De Ligt, annata pessima, passato come fenomeno indiscusso. Schiavo di Bonucci e Chiellini che in big europee farebbero tribuna! Dybala ed Higuain sul mercato e reintegrati solo perché nessuno li ha voluti. Ronaldo? Uomo solo al comando abituato a vincere in una squadra vincente (Real Madrid) che rifiuta sostituzioni e cambi di ruolo. Danilo, scarto del City, Rabiot molle, Pjanic con la valigia e Bernardeschi che da due mesi sa di essere ceduto. Insomma, Sarri ha le sue colpe tra le quali il credere che fare l’allenatore alla Juve sia come farlo d’altre parti! La Juventus in Italia vive di rendita mediatica e pertanto le magagne sono mascherate da uno zerbinaggio ... Leggi su ilnapolista

realvarriale : 2 anni fa @juventusfc concentrò gli investimenti su @Cristiano per vincere la #Champions. Sono arrivate 2 elimina… - zazoomblog : Siamo sicuri che sia solo colpa di Sarri? - #Siamo #sicuri #colpa #Sarri? - Stefa8567 : Ma siamo sicuri che, diminuendo il numero dei parlamentari, questi saranno competenti, preparati, dediti al proprio… - Eichiki_Onizuka : @albertobrandi x colpa vostra il calcio fa schifo dichiarazioni fuori luogo come quel incompetente di Sabatini che… - BovRaf : @davideterruzzi Siamo sicuri che l'obiettivo sia la Champions? Perché a me pare tutt'altro... -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo sicuri Varriale: "Siamo sicuri che la Juve negli ultimi 2 anni si è rinforzata?" 100x100 Napoli West of Dead – Recensione PS4

I tentativi di rinvigorire e rilanciare il genere roguelike si susseguono ciclicamente e con alterne fortune. Raw Fury riprende in qualche modo la scia di un titolo del genere che ha riscosso grande s ...

Fare shopping in sicurezza: 10 consigli salva conto

Con l’avvento del digitale se da una parte certe cose diventano più facili e veloci, occorre fare un po’ di attenzione nel modo di muoversi online e nella gestione degli strumenti elettronici che abbi ...

I tentativi di rinvigorire e rilanciare il genere roguelike si susseguono ciclicamente e con alterne fortune. Raw Fury riprende in qualche modo la scia di un titolo del genere che ha riscosso grande s ...Con l’avvento del digitale se da una parte certe cose diventano più facili e veloci, occorre fare un po’ di attenzione nel modo di muoversi online e nella gestione degli strumenti elettronici che abbi ...