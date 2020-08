Preliminari Champions League 2020/2021: Drita avanti, superata l’Inter Escaldes (Di sabato 8 agosto 2020) Le semifinali dei Preliminari della Champions League 2019/2020 hanno proposto il match fra Drita e Inter Club d’Escaldes, incontro piacevole per livello atletico delle due compagini e terminato 2-1 in favore del team kosovaro. Le realizzazioni di Shabani e Namani, rispettivamente al 21′ ed al 45′, hanno vanificato il guizzo avversario firmato da Garcia al 29′, concedendo di fatto la qualificazione alla propria compagine. Il match ha offerto un discreto spettacolo dal punto di vista puramente, con le due squadre peraltro attive agonisticamente ed entrambe volenterose di centrare il prestigioso obiettivo. Drita avanti, Inter Club d’Escaldes eliminato con orgoglio. Leggi su sportface

