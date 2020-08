Napoli, morta ragazza di 15 anni investita da un’auto in piazza Carlo III (Di sabato 8 agosto 2020) morta a 15 la ragazza investita a Napoli da un’auto guidata da un ventunenne in piazza Carlo III nella notte di sabato 8 agosto. Un’amica della quindicenne è ferita per le conseguenze dell’impatto. La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto abbia colpito le due giovani che … L'articolo Napoli, morta ragazza di 15 anni investita da un’auto in piazza Carlo III proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli. 21enne indagato per omicidio stradale [aggiornamento delle 11… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli - Today_it : Ragazzine attraversano la strada, una Smart le centra in pieno: muore una 15enne - Notiziedi_it : Investita mentre attraversava, morta 15enne a Napoli - infoitinterno : Napoli, investita mentre attraversava, morta una 15enne -