Napoli, ADL non si ferma ad Osimhen: offerta ufficiale per Boga, le cifre (Di sabato 8 agosto 2020) Il calciomercato della SSC Napoli è iniziato ufficialmente con l’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante ex Lille è diventato l’acquisto più costoso della società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di fare uno sforzo importante per accontentare Rino Gattuso. Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. Il presidente … L'articolo Leggi su dailynews24

È tempo di calciomercato ma non riguarda solo i calciatori. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sarebbe in crisi.

Calciomercato Napoli, la Champions peserà su Gattuso: la decisione di ADL

Toccherà scendere in campo per scrivere la storia, proverà a cambiarla per sempre Gennaro Gattuso. Quella del Napoli non ha mai visto il passaggio del turno oltre gli ottavi di finale. Sì è sempre fer ...

