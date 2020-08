MotoGp, a Brno pole position per davanti a Quartararo e Morbidelli: Rossi decimo (Di sabato 8 agosto 2020) Johann Zarco , con la Ducati del team Avintia, partirà dalla pole nella gara della Repubblica Ceca, classe MotoGp. Il francese condividerà la prima fila con il connazionale Fabio Quartararo (Petronas... Leggi su feedpress.me

Brno (Repubblica Ceca), 8 agosto 2020 – Sarà un gran premio di Repubblica Ceca spettacolare. Grandissimo equilibrio in MotoGp con tutti i migliori racchiusi in pochi decimi di secondo. Senza Marquez a ...In attesa dei risultati di un secondo test, il protocollo applicato nel paddock della MotoGP a Brno ha rilevato il primo positivo al test del Coronavirus. Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, un ...