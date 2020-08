Mara Venier, racconto choc : «Una profonda depressione, mi avevano rottamata. Ho passato l’inferno» (Di sabato 8 agosto 2020) Mara Venier in tv è una conduttrice di successo, ma in passato ha vissuto un momento di profonda depressione. Sorridete sul piccolo schermo nel suo “Domenica In”, Mara Venier ha confessato di aver passato un periodo terribile, “un inferno”. Ai passati problemi nel mondo del lavoro (“Mi avevano rottamata, detto che ero vecchia. Non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno”), si è aggiunta la scomparsa della mamma, che l’ha gettata nello sconforto: “La morte di mia madre – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” – è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto ... Leggi su attualitavip.myblog

