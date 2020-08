L'orso della Majella vuole grattarsi. E con l'albero improvvisa una danza (Di sabato 8 agosto 2020) Come fa un grosso orso a grattarsi la schiena? La risposta in questo strepitoso video catturato di notte nel Parco della Majella, in Abruzzo. La soluzione è utilizzare il fusto di un albero. E il risultato è una divertentissima danza nel bel mezzo della natura. Leggi su iltempo

piobulgaro : L'orso che dorme nella piscina dei bambini della regina Keller: è diventato il simbolo dell'estate sui social netwo… - AnnaNegrotti : RT @WWFitalia: Rapporto #orso 2020 ad Anversa @GalaverniMarco #WWF parla dell'importanza della rete per salvare #orso Marsicano. 'Il parco… - CKellydrgdr : @Alec_drgdr neanche cambiare discorso *dice facendo di no con l’indice della mano, quasi con aria severa poi però s… - AngelaVillani9 : RT @WWFitalia: Rapporto #orso 2020 ad Anversa degli Abruzzi, Sefora Inzaghi della riserva @GoleSagittario parla delle iniziative #WWF per l… - AlePrampolini : RT @WWFitalia: Rapporto #orso 2020 ad Anversa @GalaverniMarco #WWF parla dell'importanza della rete per salvare #orso Marsicano. 'Il parco… -

Ultime Notizie dalla rete : orso della L'orso della Majella vuole grattarsi. E con l'albero improvvisa una danza Il Tempo Il corso accelerato di garantismo che servirebbe a tutti i ragazzi

Non avendo al momento figli né figliastri, consentitemi di prendere in ostaggio i vostri rampolli, caricarli su un barcone preso a nolo, portarli al largo e compiere sulle loro testoline immacolate un ...

L'orso della Majella vuole grattarsi. E con l'albero improvvisa una danza

Come fa un grosso orso a grattarsi la schiena? La risposta in questo strepitoso video catturato di notte nel Parco della Majella, in Abruzzo. La soluzione è utilizzare il fusto di un albero. E il risu ...

Non avendo al momento figli né figliastri, consentitemi di prendere in ostaggio i vostri rampolli, caricarli su un barcone preso a nolo, portarli al largo e compiere sulle loro testoline immacolate un ...Come fa un grosso orso a grattarsi la schiena? La risposta in questo strepitoso video catturato di notte nel Parco della Majella, in Abruzzo. La soluzione è utilizzare il fusto di un albero. E il risu ...