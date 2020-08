La Juventus ha esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) "La Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra". Con un messaggio sul sito ufficiale la Juventus conferma di aver esonerato l'allenatore dopo quasi 14 mesi. Fatale la debacle in Champions League contro il Lione. "La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano." Un rapporto "agrodolce" Quel gioco che non c'è e quei risultati arrivati solo in parte. E quei giocatori, adatti al suo gioco, che non ci sono forse mai stati o che lui, Maurizio Sarri, non è riuscito a ... Leggi su agi

