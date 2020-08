La Juventus conferma la fiducia a Fabio Paratici (Di sabato 8 agosto 2020) Sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo rende noto all’ANSA il club bianconero, che smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore. Lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League aveva ribadito la fiducia nei confronti del dirigente e del vicepresidente Pavel Nedved. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

“La discesa in campo in prima persona di Andrea Agnelli nelle scelte dell’allenatore non accadeva dall’estate 2011”. Così Nicolò Schira sull’esonero di Maurizio Sarri, che da oggi pomeriggio non è più ...Maurizio Sarri paga cara all'addio della Juventus al sogno Champions. Il tecnico è stato esonerato come conferma la nota della società. "Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato soll ...