Giovanna Botteri, Salini frena il suo approdo alla sede Rai di Bruxelles: «Immaginavo che il mio curriculum fosse sufficiente» (Di sabato 8 agosto 2020) Giovanna Botteri E’ stata, ed è tutt’ora, corrispondente Rai in giro per il mondo e auspicava una sorta di ‘premio-ricompensa’, ovvero approdare alla sede di Bruxelles e lavorare per la TV di Stato in Europa. Ma Giovanna Botteri è costretta a prendere atto della decisione dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, che la tiene ancora lontana da casa. “Sarebbe stata per me una grande sfida. Avevo fatto domanda tramite il job posting interno all’azienda. Immaginavo che il mio curriculum fosse sufficiente… Dopo aver coperto i Balcani, il Medio Oriente, l’America e l’Asia, pensavo di raccontare l’Europa in ... Leggi su davidemaggio

IldoMoro : Rai, lo sfogo di Giovanni Botteri: pensavo che il mio curriculum... - topitalianews24 : RT @fanpage: Il racconto di Giovanna Botteri - ilNonnoSimpson : RT @_DAGOSPIA_: 'SPERAVO CHE PER LA SEDE RAI DI BRUXELLES AVREBBERO SCELTO ME' – LA DELUSIONE DI GIOVANNA BOTTERI - zaza_rosa : Rai, lo sfogo di Giovanni Botteri: pensavo che il mio curriculum... - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Pensavo che il mio curriculum' Sfogo Botteri Con chi ce l'ha la giornalista #rai -