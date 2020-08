Del Piero su Pirlo: 'Farà grandi cose, ma non paragonatelo a Zidane' (Di sabato 8 agosto 2020) Pirlo nuovo allenatore della Juve. Senza una partita ufficiale in panchina tra i pro, dieci giorni dopo la nomina da tecnico dell'Under 23. Un scelta forte da parte del tandem Agnelli-Paratici, che ... Leggi su gazzetta

SkySport : Del Piero: 'Juve? Con il Lione è mancata la scintilla degli anni passati'. VIDEO - JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - pisto_gol : ??L’uccellino di Del Piero dice in giro che tra Bonucci&Chiellini e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla d… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Del Piero: 'Pirlo come Zidane' Paragone sbagliato, ma farà grandi cose' #Zidane - rickylupo64 : @caste79 @MassimoBenesse1 @FabRavezzani Appunto!!! Ed è riuscito a pensionare Del Piero!!!! -