Da Maurizio a Mauricio, Pochettino in pole per sostituire Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo l'esonero di Maurizio Sarri sono tornate anche le voci riguardo il suo possibile sostituto. I nomi fatti sono molti, da Inzaghi a Pirlo fino alla clamorosa idea del ritorno di Massimiliano Allegri. Quello che è certo è che la società bianconera dovrà scegliere in breve tempo il successore dell'allenatore toscano. La Serie A 2020/2021 comincerà infatti il 19 settembre e ci sarà poco tempo per il nuovo tecnico per preparare la prossima annata.ESONERO Sarri, Pochettino SUCCESSOREcaption id="attachment 894325" align="alignnone" width="300" Pochettino (getty images)/captionIl toto nomi attorno al mondo Juventus è partito anche in Inghilterra, ma i media inglesi sono piuttosto certi di chi sarà il nuovo allenatore bianconero: ... Leggi su itasportpress

