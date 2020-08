COVID-19 in Spagna: 4.507 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 8 agosto 2020) Il coronavirus COVID-19 continua a preoccupare la Spagna, dove ormai da giorni la curva dell'epidemia sembra in lento e costante aumento e sempre più Paesi UE stanno consigliando ai propri cittadini di evitare i viaggi non necessari verso la Spagna, con la Danimarca che si è aggiunta nelle ultime ore a questa lista di Paesi.La Spagna è tornata ad essere il Paese dell'Europa occidentale più colpito dalla pandemia di COVID-19 e nelle ultime ore ha superato il Regno Unito con un totale di 314.364 casi di COVID dall'inizio dell'emergenza ad oggi, mentre i decessi legati al coronavirus si attestano sulle 28.503 unità.Questo lo storico degli ultimi giorni, così come reso noto dalle autorità sanitarie spagnole:30 luglio 2020: ... Leggi su blogo

