Beirut | assalto ai ministeri | scontri e centinaia di feriti Ucciso un agente

Beirut, 8 ago. (Adnkronos/Dpa) – scontri e feriti a Beirut. I manifestanti libanesi, scesi in piazza per chiedere giustizia , hanno preso d'assalto il ministero degli Esteri e quello dell'Economia a Beirut. Il quotidiano Daily Star parla anche di saccheggi. I libanesi commemorano nella Capitale le vittime delle , con una manifestazione di massa voluta per chiedere "Giustizia per le vittime, vendetta contro il regime". Le immagini, trasmesse sui social media, mostrano i manifestanti che lanciano documenti e foto del presidente Michel Aoun dalle finestre del ministero dell'Economia, che si trova in Piazza dei Martiri in centro a Beirut.Il primo ministro libanese Hassan Diab ha puntato il dito contro la "corruzione"

La giornata della grande manifestazione di protesta contro il governo, dopo la devastante esplosione al porto di qualche giorno fa, è passata, in poche ore, dalla rabbia alla rivolta. Scontri tra mani ...

