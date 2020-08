2020, asteroide in arrivo vicinissimo alla Terra: anche la NASA si preoccupa (Di sabato 8 agosto 2020) Nuovo problema in arrivo: un asteroide “potenzialmente pericoloso” passerà vicinissimo alla Terra, ecco quando. Continuano le tragedie del 2020: l’ultima notizia è quella che, presto, un asteroide si avvicinerà alla Terra, raggiungendo una posizione ancora più vicina di quella della Luna. Secondo quanto comunicato dalla NASA l’asteroide 2011 ES4, questo è il suo nome, dovrebbe … Leggi su viagginews

love76115212 : @SkyTG24 Ci mancava anche la peste Cosa altro ci porterà il 2020? L’impatto di un asteroide? La fine anticipata del… - vedanama : RT @ASI_spazio: L’asteroide #2020NK1 sotto sorveglianza di #Arecibo @NASA - ClaraPorta4 : RT @ASI_spazio: L’asteroide #2020NK1 sotto sorveglianza di #Arecibo @NASA - ladyanakina : L’asteroide 2020 NK1 sotto sorveglianza di Arecibo. - enrico_solda : RT @ASI_spazio: L’asteroide #2020NK1 sotto sorveglianza di #Arecibo @NASA -

Tra poche settimane un enorme asteroide, che gli astronomi hanno chiamato Matilda, si scontrerà con la Terra provocandone la completa distruzione. In tutta la Terra la gente è in preda alla completa d ...