Viviana scomparsa con il figlio, parla la cognata: “Non è stata rapita” (Di venerdì 7 agosto 2020) Emergono nuovi dettagli sulla misteriosa sparizione di Viviana Parisi e del piccolo Gioele di 4 anni. I due sono spariti dopo un’incidente sulla A20 Messina-Palermo e da subito è stata aperta un’inchiesta che non esclude il sequestro di persona. La pensa diversamente però la cognata della 43enne Viviana, che ha rivelato le sue condizioni nell’ultimo periodo. scomparsa di Viviana Parisi: gli ultimi avvistamenti Nella giornata di oggi si è riaccesa una piccola luce di speranza su questa misteriosa scomparsa. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni e avvistamenti di Viviana e Gioele, ora al vaglio degli inquirenti. A confermarle, è anche Mariella Mondello, sorella di Daniele e cognata ... Leggi su thesocialpost

