Viviana scomparsa col figlio, la dottoressa testimone: “Il piccolo aveva la febbre” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovi aggiornamenti sulla misteriosa scomparsa di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Continuano frenetiche le ricerche della donna, sparita nel nulla dopo un incidente sulla A20. Numerose le segnalazioni arrivate nelle ultime ore, che sembrano stringere il cerchio sui movimenti della donna e del piccolo di 4 anni. Viviana Parisi, l’avvistamento a Giardini Naxos Il primo mistero riguarda proprio il da dove arrivano gli avvistamenti di Viviana Parisi. Giardini Naxos, infatti, è una cittadina messinese a 130 km di distanza da Caronia, punto dell’autostrada in cui è sparita Viviana Parisi col figlio. Qui, è stata sentita dai Carabinieri la dottoressa del presidio dove sarebbe stata vista ... Leggi su thesocialpost

GranchiTatiana : RT @repubblica: L' appello del papà della dj scomparsa in Sicilia: 'Viviana fatti viva, dicci che stai bene' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: L' appello del papà della dj scomparsa in Sicilia: 'Viviana fatti viva, dicci che stai bene' - repubblica : L' appello del papà della dj scomparsa in Sicilia: 'Viviana fatti viva, dicci che stai bene' - SecolodItalia1 : Si indaga ancora sulla scomparsa di Viviana e del figlioletto ma una dottoressa racconta: è venuta da me una donna…… - umbertogardini : RT @Tg3web: Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi, scomparsa con il suo bambino nel messinese lunedì scorso. Si moltiplicano le segnalaz… -