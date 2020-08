Uomini e Donne, ex tronista ha confessato il tradimento della sua scelta (Di venerdì 7 agosto 2020) Ex tronista ha confessato il tradimento Non è la prima volta che una storia, nata nello studio di Uomini e Donne, non vada a buon fine. Purtroppo alcuni partecipanti decidono di mettersi in gioco per ottenere la visibilità. Sara Affi Fella, per esempio, era ancora legata a Nicola Panico quando si era seduta sul trono. Il tutto è salito a galla perché lui ha deciso di vuotare il sacco. Altre coppie, invece, sono scoppiate a causa di alcuni comportamenti inappropriati, come un tradimento. Andrea Damante fu lasciato da Giulia De Lellis per questo motivo. Adesso sembra che ci stiano riprovando mentre qualcuno ha deciso di voltare definitivamente pagina. Non a caso un ex tronista in questi giorni ha riconfermato la propria posizione. ‘Non ho ... Leggi su kontrokultura

