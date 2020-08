The Witcher: cosa dobbiamo aspettarci dal prequel Blood Origin? (Di venerdì 7 agosto 2020) Netflix ha da poco annunciato la serializzazione di uno spin-off legato alla serie tv di The Witcher: stiamo parlando di Blood Origin. Si tratta di una miniserie, probabilmente un prequel, che potrebbe dare risposta a diversi misteri legati all’universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski. The Witcher, al momento, consta di una sola stagione, mentre una seconda è in corso di lavorazione. The Witcher è uno dei titoli di punta della piattaforma streaming USA. La serie tv ha come protagonista lo “strigo” Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill (Superman, Batman V Superman: Dawn of justice, Justice League). Geralt, in possesso di poteri eccezionali, si muove in un mondo dark-fantasy, caratterizzato da innumerevoli pericoli e misteri, che potrebbero ... Leggi su kontrokultura

trasmittente : @_daydream_x Ciao! Se non le hai viste: Sherlock, Dark o the witcher ?? tutte 3 molto belle! - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: le nuove foto dal set svelano le imponenti misure di sicurezza - leganerd : The Witcher 2: le prime foto dal set mostrano le misure di sicurezza ? - clikservernet : The Witcher: le nuove foto dal set svelano le imponenti misure di sicurezza - Noovyis : (The Witcher: le nuove foto dal set svelano le imponenti misure di sicurezza) Playhitmusic - -