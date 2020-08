Salerno, il Covid fa slittare l’Arena Arbostella al 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Direzione del Teatro Arbostella ha deciso di rinviare al 2021 la XI rassegna estiva Arena Arbostella. A dichiararlo in una nota la rappresentante legale dell’Associazione Laboratorio Teatro Arbostella Immacolata Caracciuolo e il direttore organizzativo Arturo Esposito. “Una decisione sofferta ma ad oggi non ci sono le condizioni per poter operare in sicurezza. La responsabilità morale nei confronti del nostro pubblico e del nostro territorio vengono prima di qualsiasi altra cosa – dichiara il Direttivo dell’Arbostella. Come tutti i grandi eventi anche per l’Arena Arbostella è il caso di soprassedere. Oggi poche ... Leggi su anteprima24

