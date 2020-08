Kick-Ass 2: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 2013 è uscito nei Cinema il film d’azione Kick-Ass 2, diretto dal Regista Jeff Wadlow. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all’appello. Ma un’altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Tratto dall’omonimo fumetto che ha appassionato i ragazzi ma anche gli adulti. Leggi anche: Avengers Endgame: “il miglior cinecomic di sempre” Kick-Ass 2: Film Si tratta di un sequel dove la parola, tanto in sede di sceneggiatura che di regia, passa da Matthew Vaughn a Jeff Wadlow. Ma la formula è identica e ripropone le stesse questioni di fondo del film apparendo una brutta copia dell’originale. La cosa interessante del film è quello di raccontare in chiave pop la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

JasLmir : Zinnie gonna kick my ass. Sjsjssjsjsjdjdjsjdjdjdje - st4rkoo : @chvngtan ill kick her ass davvero sei stupenda - moonylvpin_ : @sirivsblaxk @lucifluttuanti @acciodiangelo @heronxile @seaweedhenry ah e di Aaron usano anche Albert Nobbs prevale… - kazanaris_ : Well baby no she can kick my ass in nothing skfjskfjdkjf - ladenna4 : poco m'importa se fai la gatta morta col mio ex, poco mi importa se sei mia amica e fai la tale col mio ex. ma se s… -

Ultime Notizie dalla rete : Kick Ass 'Kick-Ass 2', qualche curiosità sul film con Chloë Grace Moretz Popcorn TV News Impostazioni dei sottotitoli

Regia di John Carney. Un Film con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, Hailee Steinfeld, James Corden, CeeLo Green, Catherine Keener, Yasiin Bey, Rob Morrow, Aya Cash. Titolo originale: Begin A ...

Ecco la recensione di Arkansas, nuovo film sul mondo della droga con Liam Hemsworth e John Malkovich nel cast

E’ disponibile su Amazon Prime Video il nuovo film sul mondo della droga dal titolo Arkansas, diretto da Clark Duke, attore dei due capitoli di Kick-Ass e qui per la prima volta dietro la macchina da ...

Regia di John Carney. Un Film con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, Hailee Steinfeld, James Corden, CeeLo Green, Catherine Keener, Yasiin Bey, Rob Morrow, Aya Cash. Titolo originale: Begin A ...E’ disponibile su Amazon Prime Video il nuovo film sul mondo della droga dal titolo Arkansas, diretto da Clark Duke, attore dei due capitoli di Kick-Ass e qui per la prima volta dietro la macchina da ...