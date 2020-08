Intimidazione a San Severo, abbattuti 5 ettari di vigneto: 'Sono stati tranciati i cavi. Atto criminale e atroce' (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, nelle campagne di San Severo si è verificato l'ennesimo scellerato episodio criminale: quasi 5 ettari di vigneto Sono stati abbattuti dalla mano criminale di ignoti ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Intimidazione San

FoggiaToday

Dalla pista ciclopedonale al Piano casa, dalla Legge regionale per la rigenerazione urbana a Monesi, passando per Demanio e stabilimenti balneari. Marco Scajola ieri ha fornito un lungo elenco degli i ...«Nessuna sottovalutazione per un atto che può avere risvolti e finalità inquietanti». A dirlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolouno in Sicilia, commentando l’atto intimidatorio subito ...