Incubo Real Madrid, Anelka svela: “quando arrivai erano tutti ostili, vi dico cosa mi combinarono nello spogliatoio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il sogno di molti giocatori è quello un giorno di giocare con la maglia del Real Madrid addosso, ma per Nicolas Anelka si è rivelato un Incubo. Ben Radford/Getty ImagesL’ex attaccante francese ha raccontato la sua esperienza alla Casa Blanca con un filo di amarezza, ricordando con fastidio cosa accadde durante quell’annata: “dopo la conferenza stampa di presentazione sono andato nello spogliatoio e mi sono messo seduto, sono stato il primo ad arrivare. Poi sono arrivati gli altri calciatori e mi dicevano ‘questo è il mio posto’. Quindi io chiedevo scusa e mi sedevo da un’altra parte, poi arrivava un altro e mi diceva ‘questo è il mio posto’. Sarà successo almeno 20 volte, quindi mi sono chiesto ... Leggi su sportfair

