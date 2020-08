Il virologo Pregliasco sull’aumento dei casi di Coronavirus: «È solo un’ondulazione» – L’intervista (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)L’aumento nei casi di Coronavirus in Italia negli ultimi giorni arriva come una nuvola nera all’orizzonte. Stando agli ultimi bollettini della Protezione Civile, i nuovi positivi sono stati 402 il 6 agosto e 384 il 5 agosto, mentre nelle prime settimane di luglio raramente varcavano la soglia dei 250. I tamponi sono aumentati negli ultimi due giorni – il 6 agosto erano 58.673, il 5 agosto 56.451 e il 4 agosto 43.788 – ma non sono numeri molto superiori a quelli di un mese fa. PROTEZIONE CIVILE I dati il 6 agosto Siamo assistendo a una nuova fase nell’epidemia o si tratta semplicemente di una parentesi? Intervenendo in Senato, il ministro della salute Roberto Speranza ha dichiarato ieri che «nonostante le riaperture la curva epidemica ndr si è piegata e ... Leggi su open.online

Open_gol : Il virologo commenta i nuovi dati e si dice «ottimista ma prudente» - patrinelli : - SchiaviAlex : @LaStampa Non è virologo è professore universitario, non fa ricerca e non ha specializzazione. Dopo Capua Crisanti… - Profilo3Marco : RT @La7tv: #lariachetira Fabrizio #Pregliasco (virologo): 'Una malattia banale ma che ha fatto vedere tristemente il suo effetto. Temiamo c… - La7tv : #lariachetira Fabrizio #Pregliasco (virologo): 'Una malattia banale ma che ha fatto vedere tristemente il suo effet… -