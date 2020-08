Il sondaggio Dire-Tecné sulle elezioni regionali (Di venerdì 7 agosto 2020) Partita aperta in 5 delle 6 regioni che andranno a votare il prossimo 20 e 21 settembre. Stando al sondaggio Dire-Tecné (completo su www.Dire.it) nel Veneto la partita è già chiusa, con il Governatore Luca Zaia rieletto a furor di popolo con più di 50 punti di distacco rispetto al candidato del centrosinistra. Nelle altre regioni, spicca il dato clamoroso della Puglia, con il Governatore uscente, Michele Emiliano, indietro di ben 5 punti rispetto all’avversario del centrodestra Raffaele Fitto. Su Emiliano pesa la decisione di Matteo Renzi non solo di non sostenerlo ma di candidare Ivan Scalfarotto per fargli male. In Liguria il Governatore uscente, Giovanni Toti, al momento è avanti più di 10 punti rispetto al candidato Ferruccio Sansa sostenuto dall’alleanza del centrosinistra e dal ... Leggi su nextquotidiano

rosalinobove : RT @Milestemplaris: @Niuccio10 @rosalinobove @pap1pap Allora, di solito dove c’è fumo c’è fuoco: credo che i rumori ora siano un po’ troppi… - Milestemplaris : @Niuccio10 @rosalinobove @pap1pap Allora, di solito dove c’è fumo c’è fuoco: credo che i rumori ora siano un po’ tr… - SolisNova : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Ad oggi, quanti di Voi hanno avuto casi di #coronavirus tra amici, parenti e conoscenti? Riferite, per cor… - piras_zia : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Ad oggi, quanti di Voi hanno avuto casi di #coronavirus tra amici, parenti e conoscenti? Riferite, per cor… - DimitarL71 : @piricoddi2 @VincenzoOrab96 I Beach Boys al 6% scarso sono la misura della cultura (si fa per dire) musicale dei partecipanti al sondaggio. -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio Dire Regionali 2020, sondaggio Dire-Tecnè: ora è 4 a 2 per il centrodestra - DIRE.it Dire Il sondaggio Dire-Tecné sulle elezioni regionali

Partita aperta in 5 delle 6 regioni che andranno a votare il prossimo 20 e 21 settembre. Stando al sondaggio Dire-Tecné (completo su www.dire.it) nel Veneto la partita è già chiusa, con il Governatore ...

Boschi pronta a tornare: per lei il posto della Azzolina?

Finita sempre più ai margini del mondo politico dopo il brillante inizio carriara (di breve durata), Maria Elena Boschi si gode adesso l'estate insieme al fidanzato Giulio Berruti alla ricerca di un n ...

Partita aperta in 5 delle 6 regioni che andranno a votare il prossimo 20 e 21 settembre. Stando al sondaggio Dire-Tecné (completo su www.dire.it) nel Veneto la partita è già chiusa, con il Governatore ...Finita sempre più ai margini del mondo politico dopo il brillante inizio carriara (di breve durata), Maria Elena Boschi si gode adesso l'estate insieme al fidanzato Giulio Berruti alla ricerca di un n ...